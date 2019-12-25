Двухэтажный поезд впервые отправили из Брянска в Москву

Из Брянска в Москву в первый рейс отправили новый двухэтажный поезд. Торжественная церемония состоялась на высокой платформе вокзала Брянск-Орловский в среду, 25 декабря.

С пассажирами прощались представители Московской железной дороги, администрации Брянской области, компании-перевозчика АО «ФПК».

Состав состоит из 10 вагонов, в том числе вагонов типа СВ, купе и с местами для сидения, пишет NASHBRYANSK.RU. В них есть системы поддержания микроклимата, мультимедийный портал «Попутчик», экологически чистые туалетные комнаты.

Такие поезда будут следовать по маршруту Брянск–Москва каждый день. Время в пути — четыре часа.