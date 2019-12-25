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Сенатор поделилась впечатлениями от поездки в Крым на поезде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди поделилась с «Известиями» впечатлениями от поездки на первом поезде из Москвы в Крым. Фирменный двухэтажный состав «Таврия» прибудет в Симферополь утром 26 декабря, пробыв в пути 33 часа.

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«Очень хороший и комфортабельный поезд, мягкий. Всех пассажиров объединяет новогоднее настроение и ожидание новогодних праздников. Других сенаторов и депутатов в поезде я не встречала. Зато встретила студентов-крымчан, которые учатся в Москве и возвращаются в Крым на праздники. В соседнем купе в Крым на праздники едут москвичи», — сказала сенатор от Крыма.

Железнодорожное сообщение полуострова с остальной Россией имеет огромное значение для развития экономики и бизнеса всего региона, отметила политик.

«Железнодорожное сообщение — оно самое безопасное и достаточно конкурентное по отношению к авиаперевозкам», — добавил сенатор.

По данным оператора поездов «Гранд Сервис Экспресс», на первый рейс проданы 973 билета. Стоимость проезда в вагоне купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее 25 декабря первый пассажирский поезд, отправившийся в Севастополь из Санкт-Петербурга, прибыл в пункт назначения через Крымский мост. Состав преодолел расстояние в 2741 км.

Президент России Владимир Путин 23 декабря дал старт движению поездов по Крымскому мосту. Крымский мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Автомобильная часть заработала в мае 2018 года.

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