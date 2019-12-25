Семья снеговиков появилась в Рязани в рамках акции «Новогодняя столица»

В Рязани на территории гостиничного комплекса «Конюшенный двор» установили новый арт-объект. Там появилась семья снеговиков.

Это один из множества арт-объектов, которые смонтировали в городе в рамках акции «Новогодняя столица России – 2020», пишет РИА «7 новостей».

Так, 24 декабря на Лыбенском проспекте появились медведи-музыканты, которые соседствуют с аллеей елок и надписью «Рязань-2020». Снеговиков-музыкантов установили на Почтовой улице рядом с новогодним шаром и часами.