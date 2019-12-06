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Песню «Новогодней столицы – 2020» выбрали жители Рязани

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В Рязани подведены итоги онлайн-конкурса на лучшую песню «Новогодней столицы – 2020». В голосовании мог принять участие любой желающий.

Приз зрительских симпатий достался композиции Юрия Попова и Артемия Скрипченко RZN New Year. За него отдали голоса 2271 человек. Авторы песни получат ценный приз от городской администрации.

Профессиональное жюри не смогло выбрать победителя, поскольку под творческие профессиональные критерии гимна «Новогодней столицы» не подошло ни одно из произведений.

В итоге призовой фонд в 100 тыс. рублей разделили между вторыми и третьими местами.

Серебро разделили песня «Новогодняя ночь» (автор музыки и слов Андрей Крючков) и композиция «Рязань — столица новогодняя» (автор музыки и текста Элла Хрусталева).

Бронза досталась песням «Мир чудес», «Время верить» и «RZN New Year», пишет РИА «7 новостей».

В середине ноября в Рязани представили официальные блюда новогодней столицы. Речь идет о десерте «Калинник» и напитке «Вкус Рязани».

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