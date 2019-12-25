Семеро школьников отравились конфетами в Ленинградской области

В Ленинградской области семеро школьников отравились конфетами. Инцидент произошел в городе Всеволожск. В настоящее время ведется проверка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СК) в среду, 25 декабря.

«По предварительным данным, 24 декабря 2019 года в школе, расположенной в деревне Гарболово Всеволожского района, один из шестиклассников угостил своих сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления конфет семеро детей почувствовали недомогание», ­— говорится в заявлении СК.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи двое детей были отпущены, двое пока остаются в больнице, остальные от госпитализации отказались.

Следователи уже были на месте происшествия, конфисковали продукцию и изъяли документацию из торгового павильона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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