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Семеро школьников отравились конфетами в Ленинградской области

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В Ленинградской области семеро школьников отравились конфетами. Инцидент произошел в городе Всеволожск. В настоящее время ведется проверка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СК) в среду, 25 декабря.

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«По предварительным данным, 24 декабря 2019 года в школе, расположенной в деревне Гарболово Всеволожского района, один из шестиклассников угостил своих сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления конфет семеро детей почувствовали недомогание», ­— говорится в заявлении СК.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи двое детей были отпущены, двое пока остаются в больнице, остальные от госпитализации отказались.

Следователи уже были на месте происшествия, конфисковали продукцию и изъяли документацию из торгового павильона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

5 декабря отравились 18 школьников из Оренбурга. Возбудителем заболевания стал энтерококк. В учебном заведении прошли все противоэпидемические мероприятия. В том числе — дезинфекция помещений.

22 ноября 26 воспитанников детского психоневрологического интерната в Хабаровске отравились. Причина — норовирус. В Роспотребнадзоре не исключают, что вспышка инфекции вызвана нарушением правил санитарных норм при приготовлении пищи.

17 сентября в одной из школ в Винницкой области отравились 40 человек. Пострадавшие оказались в больнице с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

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