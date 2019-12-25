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Прокурор потребовал дать 18 лет колонии брату экс-владельца Черкизовского рынка

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Прокуратура потребовала приговорить брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к 18 годам колонии. Как сообщает ТАСС, речь идет о Рафике Исмаилове, который обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия. Его дело рассматривается в Московском областном суде в среду, 25 декабря.

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«Вина подсудимого Исмаилова полностью подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами дела. Прошу признать виновным подсудимого по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы», — сообщил прокурор.

По словам гособвинителя, следствие так и не нашло оружие, при помощи которого было совершено убийство двух предпринимателей 15 мая 2016 года. Единственное, что было установлено: смерть наступила в результате попадания патронов калибра 9 мм «Парабеллум».

По версии следствия, исполнителем убийства стал Мехман Керимов, которому передал пистолет именно Рафик Исмаилов. Керимов, который в марте 2017 года был осужден на 13 лет колонии строгого режима, полностью признал свою вину и дал показания о причастности к преступлению братьев Исмаиловых. Именно это стало поводом для возбуждения уголовного дела против Рафика Исмаилова. Рафик Исмаилов свою вину не признал. В то же время он подтвердил, что знаком с Керимовым, но высказался о нем негативно. Бывший владелец Черкизовского рынка и брат Рафика Исмаилова — Тельман Исмаилов — был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года по обвинению в организации двойного убийства, совершенного 15 мая 2016 года. В тот день на Новорижском шоссе в Москве был обнаружен внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились тела убитых бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева.

14 декабря на торги по банкротству было выставлено имущество Тельмана Исмаилова: квартира в Заречье Московской области и земельный участок в Сколково, площадь которого почти 2,5 тыс. кв. м.

В настоящий момент Тельман Исмаилов скрывается от следствия вместе с третьим братом — Вагифом, бывшим офицером Главного управления уголовного розыска МВД.

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