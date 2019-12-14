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Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выставлено на торги по банкротству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что на торги выставлены квартира в Заречье Московской области и земельный участок в Сколково, площадь которого около 2,5 тыс. кв. м.

Начальная стоимость двухъярусной квартиры составляет почти 65 млн рублей, а участка — 50 млн рублей.

В апреле также появлялась информация о продаже имущества Исмаилова. Так, на торги выставлялись две квартиры на Кутузовском проспекте, два дома в подмосковной Апрелевке, земельный участок, выделенный в Сколково под строительство гольф-клуба.

В ноябре 2017 года Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств. На Новорижском шоссе 15 мая 2016 года нашли внедорожник Toyota Land Cruiser, в салоне которого находились тела убитых бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Изначально по делу проходили брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов, который уже сознался в убийстве.

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