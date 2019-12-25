Липецкая область потратит на перепись населения 18 млн рублей

Липецкая область получит субвенции в размере 18,2 млн рублей на подготовку и проведение переписи населения. Деньги используют, в частности, для оплаты аренды помещений, где будут обучать переписной персонал и где сотрудники, задействованные в процессе, смогут работать. В этих же помещениях будут храниться переписные листы и средства связи.

GOROD48 уточняет, что на территории Липецкой области сформировали комиссию для осуществления координации работы по подготовке к Всероссийской переписи населения – 2020. Ее возглавляет замглавы региональной администрации Александр Рябченко.

Всего же в переписи населения области задействуют 2,74 тыс. человек. Более 900 из них будут работать в Липецке. Откроются 346 стационарных переписных участков.

Всероссийская перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В декабре должны подвести ее первые итоги. Окончательные результаты обнародуют в несколько этапов в 2021–2022 годах.

Численность населения Липецкой области по итогам переписи 2010 года составляла 1 173 513 человек. В областном центре на тот момент проживали 508,9 тыс. человек.