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Левин поддержал исключение СМИ за нарушение этики из «Яндекс.Новостей»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал изменения в политике агрегатора «Яндекс.Новости», предусматривающие исключение из поисковой выдачи интернет-СМИ нарушающих журналистскую этику и допускающих слишком много оценочных суждений.

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По словам парламентария, в настоящее время разные интернет-ресурсы в погоне за трафиком злоупотребляют этическими нормами, публикуют материалы и их анонсы с провокационными заголовками, часто вводящими пользователей в заблуждение, передает в среду, 25 декабря ТАСС. Как добавил Левин, в ряде случаев эти действия могут иметь серьезные негативные последствия.

Также Левин назвал новые правила агрегатора разумной инициативой. «Принцип саморегулирования сегодня является одним из наиболее эффективных способов развития интернет-экосистем, и позиция «Яндекса» здесь коррелирует с политиками таких платформ, как Twitter, Facebook и Instagram», — заключил он.

Накануне стало известно, что «Яндекс.Новости» будет отключать от сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику. Ранее в декабре Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации в интернете компанию Yandex Services AG, которая обеспечивает функционирование сервиса «Яндекс.Дзен».

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