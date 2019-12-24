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«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян для банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Яндекс» совместно с крупными бюро кредитных историй запустил проект по оценке заемщиков. Для анализа учитывается более 1 тыс. показателей. Об этом 24 декабря сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке.

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ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели.

По словам одного из источников, кредитное бюро передает «Яндексу» в зашифрованном виде два идентификатора клиента: адрес электронной почты и мобильный телефон. На основе этих данных система строит модель и выдает цифру — некий процент. Сам «Яндекс» при этом не знает, какому человеку именно он передал запрос.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более 1 тыс. разноплановых факторов. По итогам анализа партнер получает только одно число — результат оценки», — отметил представитель «Яндекса». Он подчеркнул, что результат не является руководством к действию и носит только рекомендательный характер.

25 января «Известия» сообщили, что сайты всех поднадзорных Банку России организаций будут промаркированы специальной меткой «ЦБ РФ» в поисковой выдаче «Яндекса». Кампания пройдет в рамках борьбы с нелегальными финансовыми организациями.

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