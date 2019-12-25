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Трое полицейских в Татарстане уволены из-за привлечения школьников к учениям МВД

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Фото: соцсети
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Трое полицейских отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана уволены, пятерых предупредили о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых учениях. Об этом 25 декабря сообщается на официальном сайте МВД по Татарстану.

«В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел: за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшее угрозу их жизни и здоровью, старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова», — говорится в публикации.

Также за ненадлежащий контроль за организацией и проведением учений и за предоставление в МВД по Татарстану недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего уволен врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназ Байдуганов. Начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов уволен за самоустранение от осуществления контроля за проведением занятий.

Ранее в этот же день сообщалось, что прокуратура Татарстана признала незаконным привлечение школьников к учениям МВД.

24 декабря министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в связи со случившимся вынес главе МВД Татарстана Артему Хохорину предупреждение о неполном служебном соответствии. В приказе министра также говорится, что непосредственные организаторы учений должны быть уволены.

Глава районного отдела образования Айгуль Мухаметзянова после скандала, разразившегося вокруг привлечения школьников к учениям, покинула свой пост.

Учения, в которых 12 девятиклассников изображали правонарушителей, прошли 20 декабря в селе Новотроицкое. По словам сотрудника МВД, руководившего занятиями, они должны были пройти в местном парке «Солнечный», однако глава сельского поселения не разрешил полиции туда прийти, так как там шла подготовка к новогодним праздникам. После этого учения по согласованию с администрацией перенесли на территорию учебного заведения.

По закону дети должны быть защищены от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Кроме того, администрация школы должна обеспечивать защиту учеников от несчастных случаев.

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