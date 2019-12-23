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Показ детям приемов разгона протестов назвали патриотическим воспитанием

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Показательное выступление, посвященное приемам разгона демонстрантов, которое устроили в школе города Златоуста (Челябинская область) было частью торжественного посвящения учеников в кадеты. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявили в городской администрации.

Школа работает с кадетским движением уже несколько лет, посвящение для учеников пятых классов проходит каждый год. Торжество бывает приурочено к Дню конституции 12 декабря, рассказал Znak.com начальник управления образования и молодежной политики Златоуста Сергей Максимов.

Между школой и исправительной колонией № 25 заключено соглашение на социальное партнерство в сфере профориентационной работы и на кураторство кадетского движения, подчеркнул чиновник. Он рассказал, что выступление было проведено «в рамках патриотического воспитания молодежи, положительного отношения к службе в УИС и оказания шефской помощи».

Ранее 23 декабря Znak.com опубликовал видео с церемонии посвящения в кадеты. На кадрах видно, как бойцы спецназа ФСИН в форме выполняют команды «Палкой сверху бей» и «Палкой снизу бей». Депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова рассказала, что многие родители узнали о программе праздника из репортажей местного телевидения, так как на само торжество их не пустили. Она подчеркнула, что кадетский класс создан на базе МЧС, поэтому непонятно, почему на посвящении выступали сотрудники ФСИН.

В этот же день прокуратура Татарстана заявила, что проведет проверку по факту привлечения школьников к участию в полицейских учениях в Тукаевском районе республики в качестве статистов. Сам инцидент произошел в 20 декабря в Новотроицкой средней школе.

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