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В Роскомнадзоре узнали отношение школьников к понятию «личные данные»

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Фото: TASS/AP/Martha Irvine
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Дети и подростки школьного возраста за последний год стали более осознанно относиться к своим персональным данным, в том числе при пользовании интернетом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Роскомнадзора, сообщается 25 декабря на сайте ведомства.

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Исследование проводилось в период октябрь — ноябрь 2019 года с участием более 5,4 млн школьников возрасте от 9 до 17 лет. По его результатам специалисты сделали вывод, что четкое понимание формулировки «персональные данные» есть у 83% учащихся школ. При этом в прошлом году результат тестирования за аналогичный период составил всего 43%.

Кроме этого, специалисты Роскомнадзора сообщили, что только треть школьников готова размещать свою личную информацию в социальных сетях. При этом половина участников тестирования устанавливает настройки приватности для своей страницы.

Также стало известно, что 78% российских школьников осведомлены о наличии у Роскомнадзора полномочий в области защиты прав граждан и почти 15% подростков в возрасте от 15 до 17 лет уже обращались в ведомство.

17 декабря специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области выявили зарубежный интернет-ресурс, хранящий за пределами РФ персональные данные россиян, а также граждан Казахстана: фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны.

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