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В США умерла автор главной песни сериала «Друзья»

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Фото: Bright/Kauffman/Crane Productions
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Композитор Элли Уиллис, написавшая главную песню популярного сериала «Друзья», скончалась от сердечного приступа в возрасте 72 лет. Об этом 25 декабря в Instagram сообщила ее знакомая и партнер Пруденс Фентон.

По словам Пентон, Уиллис скончалась 24 декабря в Лос-Анджелесе.

Кроме работы в кино и на ТВ, она сотрудничала с группой Earth, Wind & Fire. Совместно с этим коллективом она создала композиции September, In The Stone и другие, пишет «Газета.ру». Она также была одним из создателей песни Boogie Wonderland. Композиция вышла в 1979 году и стала знаковой в творчестве Уиллис.

Элли Уиллис лауреат двух премий «Грэмми». Также за особый вклад в музыкальную культуру ее ввели в Зал славы авторов песен, сообщает телеканал «360».

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