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В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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В Париже умер 86-летний модельер Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на его родственников в воскресенье, 22 декабря.

Смерть наступила 21 декабря. Источник издания в семье Унгаро заявил, что в последние два года состояние здоровья модельера ухудшилось.

Унгаро родился в 1933 году в Экс-ан-Провансе в многодетной семье итальянских иммигрантов. Его отец был портным и научил его этой работе. Переехав в столицу Франции в 1965 году, он встретил знаменитого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиагу, у которого впоследствии обучался. Позже он начал работать, в частности, на модный дом Balenciaga, а в итоге основал собственный дом моды — Ungaro.

Наиболее успешным периодом для Унгаро считаются 1980-е годы.

В 1996 году Унгаро продал свой модный дом, а к 2004 году полностью дистанцировался от этой сферы деятельности.

В конце февраля этого года в возрасте 85 лет умер модельер Карл Лагерфельд. По данным СМИ, причиной смерти кутюрье стал рак поджелудочной железы.

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