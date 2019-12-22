В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро
В Париже умер 86-летний модельер Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на его родственников в воскресенье, 22 декабря.
Смерть наступила 21 декабря. Источник издания в семье Унгаро заявил, что в последние два года состояние здоровья модельера ухудшилось.
Унгаро родился в 1933 году в Экс-ан-Провансе в многодетной семье итальянских иммигрантов. Его отец был портным и научил его этой работе. Переехав в столицу Франции в 1965 году, он встретил знаменитого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиагу, у которого впоследствии обучался. Позже он начал работать, в частности, на модный дом Balenciaga, а в итоге основал собственный дом моды — Ungaro.
Наиболее успешным периодом для Унгаро считаются 1980-е годы.
В 1996 году Унгаро продал свой модный дом, а к 2004 году полностью дистанцировался от этой сферы деятельности.
В конце февраля этого года в возрасте 85 лет умер модельер Карл Лагерфельд. По данным СМИ, причиной смерти кутюрье стал рак поджелудочной железы.