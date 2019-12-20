Умерла «девушка Бонда» Клодин Оже

Актриса Клодин Оже, сыгравшая в фильме о Джейме Бонде «Шаровая молния» в 1965 году, умерла во Франции в возрасте 78 лет. Об этом в пятницу, 20 декабря, пишет газета Le Monde со ссылкой на представителя артистки.

Клодин Оже скончалась 18 декабря в Париже после продолжительной болезни на 79-м году жизни, пишет «Газета.ру». Она стала первой французской актрисой, сыгравшей роль девушки Джеймса Бонда, а роль агента 007 в картине в четвертый раз исполнил британский актер Шон Коннери. После этой ленты актрису часто приглашали на роли в кино и на телевидении, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, она представляла Францию на конкурсе «Мисс мира» в 1958 году, пишет RT.

Всего в своей карьере Оже снялась в более чем 70 фильмах и телесериалах, среди которых — «Полицейская история», «Красное и черное», «Соль на нашей коже», «Бабочка на плече» и «Кровавый залив». В 1990 году актриса приняла участие в съемках итальянского детективного сериала «Спрут 5».