Человек погиб в ДТП с девятью машинами в Кузбассе

Один человек погиб и семеро пострадали в двух ДТП с участием девяти машин. Об этом 25 декабря сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Авария произошла утром 25 декабря на 186-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском районе. Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком Scania, в результате чего водитель легковой машине скончался на месте. Позднее на том же участке произошло еще одно ДТП с семью автомобилями — тремя грузовыми и четырьмя легковыми. В результате пострадали семь человек, один из которых в тяжелом состоянии, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На месте ДТП работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому району. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В результате ДТП движение на участке было полностью перекрыто, а водителям советовали двигаться по дороге Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий–Кемерово–Юрга. Позднее для проезда транспортных средств полицейские организовали реверсивное движение на данном участке федеральной дороги, поскольку скопилось много транспорта, в том числе пассажирские междугородние автобусы.

Ранее 25 декабря один человек погиб в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск.