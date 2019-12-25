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В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Уссурийске автобус на пешеходном переходе сбил семилетнего ребенка, сообщили 25 декабря в УМВД Приморья.

Инцидент произошел в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе. По данным полиции, 60-летний водитель пассажирского автобуса совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

После этого автобус столкнулся с еще двумя автомобилями, которые находились на встречной полосе.

«В результате автоаварии 7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. Пострадавший скончался в реанимационном отделении городской больницы», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ДТП пострадал еще один ребенок. 10-летняя девочка, находившаяся в салоне автобуса, получила травмы.

Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Отмечается, что у водителя автобуса 27-летний стаж вождения. В этом году в нарушении ПДД уличен не был. По результатам медосвидетельствования мужчина был трезв.

24 декабря сообщалось, что водитель автомобиля «Газель» сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге.

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