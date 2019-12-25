В Пермском крае эвакуировали школу из-за баллончика с газом

Около 600 человек эвакуировали из школы в городе Чайковский в Пермском крае из-за распыления в здании газового баллончика. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«25 декабря в 10:55 (мст) (8:55 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края поступило сообщение о распылении газового баллончика в помещении одного из учебных учреждений города Чайковского. Персоналом эвакуированы 537 детей и 46 человек работников», — говорится в сообщении.

Угрозы населению нет. Выясняются обстоятельства произошедшего. Занятия у учащихся первой смены отменены, у второй смены учебный процесс будет возобновлен.

Ранее, 9 декабря, в Биробиджане учеников двух школ эвакуировали на мороз без верхней одежды после поступления сообщений о минировании. Температура воздуха составляла –30 градусов. Местная прокуратура начала проверку.