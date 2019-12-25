Прямой эфир

В Пермском крае эвакуировали школу из-за баллончика с газом

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 600 человек эвакуировали из школы в городе Чайковский в Пермском крае из-за распыления в здании газового баллончика. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«25 декабря в 10:55 (мст) (8:55 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края поступило сообщение о распылении газового баллончика в помещении одного из учебных учреждений города Чайковского. Персоналом эвакуированы 537 детей и 46 человек работников», — говорится в сообщении.

Угрозы населению нет. Выясняются обстоятельства произошедшего. Занятия у учащихся первой смены отменены, у второй смены учебный процесс будет возобновлен.

Ранее, 9 декабря, в Биробиджане учеников двух школ эвакуировали на мороз без верхней одежды после поступления сообщений о минировании. Температура воздуха составляла –30 градусов. Местная прокуратура начала проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суды в Москве и Петербурге эвакуировали из-за сообщений об «угрозе взрыва»
Телефонные террористы «заминировали» школы на Дальнем Востоке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019