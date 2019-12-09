Школьников в Биробиджане эвакуировали на мороз без верхней одежды

Прокуратура Биробиджана проводит проверку соблюдения требований законодательства при эвакуации детей. После массовых сообщений о минировании школ города в двух из них (№ 14 и № 5) учащихся вывели на улицу без верхней одежды. При этом температура воздуха составляет –30 градусов, что вызвало возмущение родителей.

По итогам проверки ведомство примет решение, сообщает ИА ЕАОMedia. Утром в понедельник, 9 декабря, в Биробиджане от неизвестных поступила информация о взрывных устройствах, якобы заложенных почти во всех школах, а также в медицинском колледже и колледже культуры.

Как сообщалось 6 декабря, сотрудников и посетителей семи районных судов эвакуировали в Москве после поступления сообщений о «минировании». В Петербурге также проводилась эвакуация нескольких судов по аналогичной причине.