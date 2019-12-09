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Телефонные террористы «заминировали» школы на Дальнем Востоке

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Фото: РИА Новости/Антон Уницын
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Занятия в школах в трех регионах Дальнего Востока были прерваны в понедельник, 9 декабря, из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

В частности, в пресс-службе УМВД по Еврейской автономной области (ЕАО) сообщили, что от неизвестных поступила информация о «минировании» ряда школ города Биробиджана, а также медицинского колледжа и колледжа культуры.

В Хабаровске поступило сообщение о бомбах в 11 городских школах. Также злоумышленники сообщили о «минировании» школ Комсомольска-на-Амуре, передает «Интерфакс».

Отмечается, что волна анонимных сообщений также затронула Благовещенск. Детей эвакуируют в ближайшие здания, откуда их забирают родители.

«По данным единой диспетчерской службы, на данный момент обследованы восемь школ, взрывные устройства не обнаружены», — сообщили в мэрии города.

Оперативные службы проверяют также школы Владивостока. Здесь ранним утром поступили сообщения о «минировании» шести школ. На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал были эвакуированы.

6 декабря сообщалось, что сотрудников и посетителей семи районных судов эвакуировали в Москве после поступления сообщений о «минировании».

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