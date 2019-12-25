Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем «Известиям» в среду, 25 декабря.

«Развитие атомной подводной составляющей Военно-морского флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-морского флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение», — отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, в вопросах военного кораблестроения главное командование ВМФ России тесно взаимодействует с учреждениями оборонно-промышленного комплекса РФ. Результатом этого сотрудничества является опережение российским кораблестроением мирового научно-технического прогресса по целому ряду показателей, добавил Евменов.

Подводные лодки проекта 885М «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения.

24 декабря американское издание The National Interest назвало подлодку «Новосибирск» опасным «рождественским подарком» России для США. Обозреватель издания Марк Епископос указал, что подлодки «Ясень-М» можно отнести к той же лиге, что и субмарины ВМС США «Вирджиния». Однако российские подводные лодки по некоторым показателям опережают американские.

16 декабря стало известно, что «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2020 году стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и три атомные подводные лодки: «Белгород», «Казань» и «Новосибирск» (проект «Ясень-М»).