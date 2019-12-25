Прямой эфир

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

0
Фото: пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем «Известиям» в среду, 25 декабря.

«Развитие атомной подводной составляющей Военно-морского флота является приоритетным и находится в поле постоянного внимания Главного командования ВМФ. Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-морского флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение», — отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

Равнение на гиперзвук: корабли проекта «Удалой» получат «Цирконы»
После модернизации БПК станут ракетными мини-крейсерами

По его словам, в вопросах военного кораблестроения главное командование ВМФ России тесно взаимодействует с учреждениями оборонно-промышленного комплекса РФ. Результатом этого сотрудничества является опережение российским кораблестроением мирового научно-технического прогресса по целому ряду показателей, добавил Евменов.

Подводные лодки проекта 885М «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения.

24 декабря американское издание The National Interest назвало подлодку «Новосибирск» опасным «рождественским подарком» России для США. Обозреватель издания Марк Епископос указал, что подлодки «Ясень-М» можно отнести к той же лиге, что и субмарины ВМС США «Вирджиния». Однако российские подводные лодки по некоторым показателям опережают американские.

16 декабря стало известно, что «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2020 году стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и три атомные подводные лодки: «Белгород», «Казань» и «Новосибирск» (проект «Ясень-М»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году
Глава ОСК рассказал о завершении госиспытаний подлодки «Князь Владимир»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019