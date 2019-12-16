Атомную подлодку «Князь Олег» передадут ВМФ России в 2020 году

Завод «Севмаш» передаст стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и еще три атомные подводные лодки в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом рассказал в понедельник, 16 декабря, первый заместитель генерального директора предприятия Сергей Воронько.

«В следующем году «Севмаш» планирует передать ВМФ четыре атомные подводные лодки. Это «Белгород», два многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М» — «Казань» и «Новосибирск» и стратегический атомный подводный крейсер «Князь Олег», — цитирует Воронько телеканал «Звезда».

«Князь Олег» — российская атомная подлодка стратегического назначения. Относится к четвертому поколению. Пятый корабль проекта 955 «Борей» и второй строящийся по модернизированному проекту «Борей-А».

9 декабря президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что «Севмаш» завершил государственные испытания подлодки «Князь Владимир» (проект 955А).