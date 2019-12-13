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Forbes сравнил подлодку «Петропавловск-Камчатский» с американскими субмаринами

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Новейшая российская дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» не похожа ни на одну субмарину США. Об этом 11 декабря пишет американское издание Forbes.

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Главное отличие российской субмарины от американской — дизель-электрическая энергетическая установка, включающая в себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки, считает автор статьи.

Издание отметило компактные габариты и сравнительно небольшие расходы на содержание экипажа среди сильных сторон неатомной подводной лодки. Также она может отключать большинство систем, что делает ее практически незаметной для противника.

Военно-морские силы (ВМС) США в последний раз приняли на вооружение неатомную субмарину в 1950-х годах, уточняется на сайте kp.ru.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Вошла в состав Тихоокеанского флота (ТФ) 25 ноября 2019 года.

«Варшавянка» — одна из самых бесшумных подлодок в мире благодаря особой конструкции корпуса и электрическому двигателю. Способна производить подзарядку аккумуляторов без всплытия, что позволяет ей проходить под водой до 12 тыс. км, уточняет телеканал «Звезда». На вооружении находятся торпеды калибра 533 мм, мины, а также ударный ракетный комплекс «Калибр».

12 декабря сообщалось, что обвиняемый по уголовному делу о хищении 368 млн рублей при проектировании одной из подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» бежал за границу. С 6 декабря Денис Пшеничный находится в международном розыске. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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