National Interest предупредил США о «рождественском подарке» России

Россия подготовила «рождественский подарок» США — опасную атомную подлодку проекта 885М «Ясень-М» под названием «Новосибирск», которую планируют заложить 25 декабря, пишет американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что пока полный объем обновлений подлодки неизвестен, но предполагается, что все восемь субмарин проекта станут более тихими, получат модернизированную бортовую электронику, укороченный корпус и расширенный набор оружия, среди которого крылатые ракеты «Калибр-М».

Обозреватель издания Марк Епископос указал, что подлодки «Ясень-М» можно отнести к той же лиге, что субмарины ВМС США «Вирджиния». Однако российские подводные лодки по некоторым показателям опережают американские.

«Есть категория, в которой «Ясень», похоже, одерживает решительную победу: соотношение цены и качества. Предполагается, что серийное производство «Ясень-М» будет стоить не более 50 млрд рублей или примерно $1,6 млрд, а средняя цена подводной лодки класса «Вирджиния» составит около $2,8 млрд», — пишет он.

16 декабря стало известно, что «Севмаш» передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2020 году стратегический подводный крейсер «Князь Олег» и три атомные подводные лодки: «Белгород», а также «Казань» и «Новосибирск» (проект «Ясень-М»).