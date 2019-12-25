Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, арестован на два месяца за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией. Такое решение в среду, 25 декабря, принял Сланцевский городской суд (Ленинградская область).

Вместе с бойцом арестован его знакомый. Мужчин задержали при попытке переплыть границу на лодке, передает «Интерфакс».

Региональное погрануправление ФСБ отказалось от комментариев по поводу инцидента.

Супруга Дацика Виктория рассказала изданию 47News, что в воскресенье, 22 декабря, к ним домой пришел человек, который ранее делал у них ремонт (по словам женщины, этого человека зовут Дмитрий), заявил, что ему срочно надо перебраться через границу и попросил помощи. Свои цели он не объяснил, но «надавил на жалость», поэтому Дацик согласился помочь. Он думал, что просто покажет направление для перехода через замерзшую реку, но оказалось, что лед не встал.

«Они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — рассказала жена бойца.

Дацик вышел на свободу в Санкт-Петербурге в конце февраля. В марте 2018 года его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. Его предыдущий срок закончился за два месяца до этого.

Дацик в 2007 году был задержан по делу о расследовании серии нападений на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу. Оттуда ему удалось сбежать в Норвегию, где он попросил политического убежища. В 2011 году его экстрадировали на родину. В декабре 2012 года он был приговорен к пяти годам колонии общего режима за ограбление салона связи, но вышел на свободу досрочно.