Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние каникулы

Зарплата россиян не снижается из-за долгих праздников. Это положение гарантировано Трудовым кодексом, напомнили в Роструде.

Тем, кто получает оклад, закон гарантирует сохранение зарплаты, несмотря на нерабочие дни, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Для работников со сдельной оплатой предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни.

Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и локальными актами, которые принимаются с учетом мнения профсоюза.

Ранее в декабре в Роструде рассказали, как получить выходной в рабочий вторник — 31 декабря. Самые простые способы это сделать — получить отгул в счет отпуска или за ранее отработанные сверхурочные часы.

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час, напоминает «Газета.ру».