Прямой эфир

Роструд напомнил о сохранении зарплаты в новогодние каникулы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарплата россиян не снижается из-за долгих праздников. Это положение гарантировано Трудовым кодексом, напомнили в Роструде.

Труд в праздник: более половины россиян поработают в начале января
На каникулы не уйдут продавцы, официанты, водители, медики, преподаватели

Тем, кто получает оклад, закон гарантирует сохранение зарплаты, несмотря на нерабочие дни, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Для работников со сдельной оплатой предусмотрено дополнительное вознаграждение за праздничные дни.

Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и локальными актами, которые принимаются с учетом мнения профсоюза.

Ранее в декабре в Роструде рассказали, как получить выходной в рабочий вторник — 31 декабря. Самые простые способы это сделать — получить отгул в счет отпуска или за ранее отработанные сверхурочные часы.

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет рабочим днем, сокращенным на час, напоминает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины россиян поработают в начале января
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019