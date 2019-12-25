На предстоящих новогодних каникулах будут трудиться 58% россиян, рассказали «Известиям» в сервисе «Работа.ру».

При этом 22% из них предстоит пятидневная рабочая неделя.

В предыдущие годы, по оценке экспертов, в январские праздники выходили на работу около 40% граждан.

Значительная часть работников, которые не уйдут на каникулы, задействована в сфере услуг, которая функционирует без выходных. Немало и тех, кто предпочитает трудиться в праздники, чтобы получить дополнительный заработок или отгулы.

В начале января будут трудиться продавцы, официанты, водители, медики, преподаватели.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Труд в праздник: более половины россиян поработают в начале января