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РЖД разместила просьбу к пассажирам на новых билетах

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Компания РЖД на новых электронных билетах разместила обращение к пассажирам нижних полок с просьбой разрешить едущим на верхних местах посидеть внизу в дневное время.

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В РЖД напомнили, что пассажиры верхних полок могут находиться на местах снизу с согласия пассажиров, у которых на них билеты.

«В ролике про новый билет в качестве одного из примеров РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место — 12. «Место для вашего багажа — сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», — приводит «РИА Новости» пример из ролика РЖД о новых билетах.

В другом варианте показывается билет на нижнее место. На нем размещена надпись «В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке». Новые бланки электронных билетов на поезда планируют ввести в первом полугодии 2020 года.

В РЖД отметили, что новый бланк будет максимально понятным, функциональным и персонализированным. В том числе более крупными буквами будут прописаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления. Также укажут адрес вокзала и ближайшую станцию метро.

29 ноября россияне поделились впечатлениями от новых плацкартных вагонов РЖД.

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