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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Депутат уточняет, что выплата должна дать возможность старикам приобрести продукты и атрибуты к празднованию Нового года без ущерба для личного бюджета.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в обращении.

Чернышов считает, что данные выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России.

Летом Минтруд предложил устраивать одиноких пожилых людей в семьи, чтобы таким образом повысить уровень их жизни.

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