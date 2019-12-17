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Главе Хакасии внесли представление после смерти пенсионера в подъезде

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Прокуратура Хакасии внесла представление губернатору республики Валентину Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры в понедельник, 16 декабря.

«По факту смерти пенсионера органами следствия проводится доследственная проверка. Также прокурором Республики Хакасия Главе Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия внесено представление об устранении нарушений законодательства об основах социального обслуживания граждан (на рассмотрении)» — отмечается в сообщении.

О бездействии органов соцслужбы города Абакана, в результате которого 73-летний пенсионер умер в подъезде многоквартирного дома, рассказали в телесюжете «Вести-Хакасия» 4 октября 2019 года. По данным прокуратуры, лишившийся крова мужчина почти два месяца проживал на лестнице в подъезде. Обнаружив его, работники «Управления социальной поддержки населения Абакана» более 45 дней помогали ему восстановить утраченный паспорт и оформить медицинское заключение. «Не дождавшись гарантированной государством помощи, пенсионер скончался», — констатировали в прокуратуре.

Прокурорская проверка выявила, что, согласно законодательству региона, гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, предоставляют соцуслуги, если у него есть документы, удостоверяющие личность, и медицинское заключение о состоянии здоровья. Пока такие документы оформляют, временное жилье не предоставляют. Кроме того, в регионе нет специального помещения для граждан без документов, что является нарушением социальных прав прав людей, оказавшихся в трудной ситуации.

В мае 2019 года в городской больнице Еманжелинска в Челябинской области организовали проверку после обнаружения на полу учреждения инвалида, который спал в куче памперсов. В региональном Минздраве рассказали, что мужчина был пьян и вел себя буйно, после чего успокоился и уснул на полу.

Обнаруживший на полу инвалида утверждал, что у него не было признаков опьянения. Посетители медучреждения возмущались, что мужчине отказали в приеме в больнице из-за того, что у него не было документов.

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