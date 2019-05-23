Прямой эфир

В челябинской больнице объяснили ночлег инвалида на полу в куче памперсов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городскую больницу Еманжелинска в Челябинской области проверяют после обнаружения на полу учреждения инвалида, спящего в куче памперсов, пишет в четверг, 23 мая, сайт телеканала РЕН ТВ.

Полноценное равенство: за дискриминацию инвалидов вводят штрафы
Несоблюдение интересов уязвимых категорий граждан обойдется юрлицам в 100 тыс. рублей

Главврач больницы Юрий Волков объяснил, что пациент был очень пьян, оскорблял персонал и разбил окно.

«Мы его уложили рядом с приемным покоем на кушетку, ночью он проснулся. Разложил свои памперсы на полу и улегся на них. Утром пришли люди на прием, кто-то его сфотографировал и выставил в соцсетях», — рассказал медик.

В минздраве области сообщили, что инвалид вел себя буйно, после чего сам успокоился и уснул на полу. Протрезвев, мужчина смог назвать свое имя и извинился перед персоналом больницы.

Отмечается, что тот, кто обнаружил инвалида на полу, утверждает, что не обнаружил признаков опьянения.

Инвалид был найден на полу больницы 22 мая, рядом с ним стояла его коляска. Посетители были возмущены тем, что в учреждении не приняли мужчину, которому, по его словам, отказали, так как у него не было документов.

Очевидец рассказал, что инвалид вел себя спокойно, выглядел прилично, от него не пахло алкоголем.

«У меня тут отец лежит, и вчера вечером, когда я приехал туда, в приемный покой заезжал колясочник. Этот мужчина попросил у меня попить, я ему отдал бутылку воды. Он говорил, что его выгнали и сказали, что только завтра зарегистрируют», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

22 мая Государственная дума в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пожилых и представителей других социально уязвимых категорий граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума одобрила в I чтении штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
В России могут упростить процедуру предполетного досмотра инвалидов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017