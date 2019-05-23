В челябинской больнице объяснили ночлег инвалида на полу в куче памперсов

Городскую больницу Еманжелинска в Челябинской области проверяют после обнаружения на полу учреждения инвалида, спящего в куче памперсов, пишет в четверг, 23 мая, сайт телеканала РЕН ТВ.

Главврач больницы Юрий Волков объяснил, что пациент был очень пьян, оскорблял персонал и разбил окно.

«Мы его уложили рядом с приемным покоем на кушетку, ночью он проснулся. Разложил свои памперсы на полу и улегся на них. Утром пришли люди на прием, кто-то его сфотографировал и выставил в соцсетях», — рассказал медик.

В минздраве области сообщили, что инвалид вел себя буйно, после чего сам успокоился и уснул на полу. Протрезвев, мужчина смог назвать свое имя и извинился перед персоналом больницы.

Отмечается, что тот, кто обнаружил инвалида на полу, утверждает, что не обнаружил признаков опьянения.

Инвалид был найден на полу больницы 22 мая, рядом с ним стояла его коляска. Посетители были возмущены тем, что в учреждении не приняли мужчину, которому, по его словам, отказали, так как у него не было документов.

Очевидец рассказал, что инвалид вел себя спокойно, выглядел прилично, от него не пахло алкоголем.

«У меня тут отец лежит, и вчера вечером, когда я приехал туда, в приемный покой заезжал колясочник. Этот мужчина попросил у меня попить, я ему отдал бутылку воды. Он говорил, что его выгнали и сказали, что только завтра зарегистрируют», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

22 мая Государственная дума в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пожилых и представителей других социально уязвимых категорий граждан.