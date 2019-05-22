Госдума одобрила в I чтении штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Государственная дума в среду, 22 мая, в первом чтении одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы за отказ обслуживать инвалидов, пожилых и людей с заболеваниями.

Инициатива о дополнении статьи 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей» новым составом правонарушения была внесена в парламент правительством по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно документу, за отказ в доступе к товарам и услугам выше указанным категориям граждан должностным лицам будет грозить штраф в размере от 15 до 30 тыс. рублей, а юридические лица могут быть наказаны на сумму от 50 до 100 тыс, пишет «РИА Новости».

В сопроводительных документах авторы проекта указывают на «участившиеся случаи отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям» граждан в доступе к услугам, товарам или объектам по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедеятельности, преклонного возраста и ряду других оснований. Ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тыс. жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением.

13 мая стало известно, что министерство труда и социальной защиты России предложило законопроект, который даст работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов. Предприятиям, которые не нанимают людей с ограниченными возможностями, предложат выплачивать компенсацию.