В России одиноких стариков будут устраивать в приемные семьи

Минтруд предложил устраивать пожилых людей в семьи. По мнению чиновников, это поможет повысить уровень жизни пенсионеров. Проект уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе. В новой семье приемным бабушкам или дедушкам назначают помощника. За уход ему ежемесячно начисляют пособие — 10 тыс. рублей. Программа рассчитана на женщин старше 55 лет и мужчин за 60 лет. Еще одно условие — у пенсионера не должно быть дееспособных детей, проживающих в том же регионе.