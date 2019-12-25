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Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным

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Фото: commons.wikimedia.org/Marc Lacoste
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Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на начальника научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Долотовского.

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«Мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа», — заявил Долотовский.

Отмечается, что в таком лайнере пилот будет выполнять только наиболее трудоемкую задачу, стоящую сейчас перед летным экипажем — планирование полета.

Сам полет будет осуществляться в автоматическом режиме.

Долотовский заметил, что воплощение этой концепции станет вполне реалистичным к 2030 году.

Россия и Китай начали обсуждать создание семейства широкофюзеляжных пассажирских самолетов на базе российско-китайского лайнера нового поколения CR929 в 2017 году. Стороны ожидают, что воздушное судно составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей — Airbus и Boeing.

В августе главный конструктор российско-китайского дальнемагистрального пассажирского лайнера CR929 от России Максим Литвинов заявил, что первый испытательный полет воздушного судна ожидается в 2023 году.

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