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Минобороны России заключит новый контракт на самолеты Ил-76МД-90А до конца года

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Фото: aviastar-sp.ru
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Министерство обороны России заключит новый контракт на поставку тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А до конца 2019 года. Об этом 18 декабря заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

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«Цена серийного самолета Ил-76МД-90А в период 2021–2027 годов будет определена в конце 2019 года в установленном порядке при заключении нового долгосрочного государственного контракта на поставку самолетов данного типа для нужд Минобороны России», — сказал он в интервью журналу «Оборона России».

По словам Криворучко, Минобороны, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в первом полугодии 2019 года завершили анализ экономического обоснования изменения цены самолета. Как отметил замминистра, стоимость серийного самолета до 2020 года была признана экономически обоснованной.

В общей сложности ведомство получило три серийных Ил-76МД-90А, а до конца года планировалось передать еще два самолета.

Первый в 2019 году серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А армия получила 2 апреля. Предыдущий Ил-76МД-90А передали Военно-транспортной авиации в январе 2016 года и перебазировали к месту постоянной дислокации — в Ивановский авиацентр.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. У него более мощные двигатели ПС-90А-76, соответствующие нормам ИКАО по уровню шума. Также заново сконструировано крыло из длинномерных панелей, усилено шасси, проведено множество других изменений.

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