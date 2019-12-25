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Писательница Джоанна Линдсей скончалась в США

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Фото: Instagram.com/everydayafamousdies
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В возрасте 67 лет в США скончалась писательница Джоанна Линдсей, сообщило 24 декабря Daily Mail.

По данным издания, автор многочисленных любовных романов умерла еще в октябре, но семья долгое время не афишировала печальное событие.

Предполагается, что длительное время Линдсей страдала от онкологического заболевания легких. Джоанна Линдсей считалась одной из самых продаваемых писательниц современности.

3 декабря сообщалось, что в США умер автор книг по русской истории Роберт Мэсси.

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