Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

В Трудовом кодексе установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни. Поэтому несмотря на то, что россияне в январе будут отдыхать больше недели, их зарплата не должна стать меньше, заявил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Подобная система применима к тем, кто получает оклад.

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются договором или другим соглашением. При этом расход на такую выплату относится к расходам на оплату труда в полном размере.

Ранее в декабре в Роструде рассказали, как получить выходной в рабочий вторник — 31 декабря.