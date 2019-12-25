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Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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В Трудовом кодексе установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни. Поэтому несмотря на то, что россияне в январе будут отдыхать больше недели, их зарплата не должна стать меньше, заявил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

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Подобная система применима к тем, кто получает оклад.

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».

Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются договором или другим соглашением. При этом расход на такую выплату относится к расходам на оплату труда в полном размере.

Ранее в декабре в Роструде рассказали, как получить выходной в рабочий вторник — 31 декабря.

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