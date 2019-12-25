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Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

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Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, госкорпорация получила проект меморандума от США и подтвердила готовность к переговорам.

«Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — цитирует Рогозина 25 декабря «РИА Новости».

В 2017 году «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместном создании окололунной станции. Согласно договору, Россия должна была создать шлюзовый модуль и систему обеспечения. В «Роскосмосе» сочли такую роль недостаточной. Кроме того, Рогозин отмечал планы РФ развернуть станцию на Луне, а не на орбите.

В итоге идея совместного российско-американского проекта развития не получила, отмечает агентство.

В настоящее время США реализуют лунную программу «Артемида», предусматривающую три полета к Луне и высадку на ней к 2024 году.

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой в 2030 году. В случае успешной реализации через 10 лет РФ развернет на спутнике Земли модули для жизни и работы космонавтов.

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