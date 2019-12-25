Комплексы С-300 перехватили гиперзвуковые цели

Зенитно-ракетные системы С-300В4 в ходе эксперимента уничтожили гиперзвуковые цели, рассказал 25 декабря начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

Генерал указал, что прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника крайне важно, поэтому были проведены соответствующие испытания.

«Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей», - указал Леонов.

По его словам, продолжается оснащение войск современным вооружением, в том числе ракетными комплексами дальнего действия С-300В4, средней («Бук-М2(МЗ)») и малой («Тор-М2») дальности, а также переносными зенитными ракетными комплексами. Все это позволило создать эшелонированную систему ПВО, обеспечивающую уничтожение всех типов современных воздушных целей.

В сентябре сообщалось, что китайское издание Sina высоко оценило российские ЗРК С-500 «Прометей», допустив, что они смогут сбивать даже метеориты.