Прямой эфир

Комплексы С-300 перехватили гиперзвуковые цели

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитно-ракетные системы С-300В4 в ходе эксперимента уничтожили гиперзвуковые цели, рассказал 25 декабря начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
Новая зенитная ракетная бригада усилит противовоздушную оборону северного и восточного стратегических направлений

Генерал указал, что прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника крайне важно, поэтому были проведены соответствующие испытания.

«Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей», - указал Леонов.

По его словам, продолжается оснащение войск современным вооружением, в том числе ракетными комплексами дальнего действия С-300В4, средней («Бук-М2(МЗ)») и малой («Тор-М2») дальности, а также переносными зенитными ракетными комплексами. Все это позволило создать эшелонированную систему ПВО, обеспечивающую уничтожение всех типов современных воздушных целей.

В сентябре сообщалось, что китайское издание Sina высоко оценило российские ЗРК С-500 «Прометей», допустив, что они смогут сбивать даже метеориты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт объяснил появление у американских военных российских С-300
В США рассказали об испытаниях способной преодолеть ПВО России ракеты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019