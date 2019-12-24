Медведчук анонсировал межпарламентскую встречу «нормандской четверки»

Председатель межфракционного депутатского объединения Верховной рады «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующие встречи парламентариев «нормандской четверки» могут состояться в Германии в ближайший месяц-полтора.

«А потом, я думаю, мы встретимся все вместе, чтобы не просто обсуждать и дискутировать, но и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного — сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью, а Минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, вступили в силу, и мы забыли об этом кризисе», — приводит его слова после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным «РИА Новости» во вторник, 24 декабря.

Медведчук добавил, что считает эту идею стратегической, так как мир на Донбассе и украинском юго-востоке является «главной задачей».

«Мы должны в интересах наших стран и наших граждан восстановить диалог, который был всегда между Россией и Украиной», — сообщил политик и отметил, что говорит об этом «с болью в сердце» с учетом событий последних лет.

«Та площадка, которую мы сейчас создаем, — площадка для мирного урегулирования в Донбассе через оказание содействия нормандскому формату, будет способствовать и этим задачам, которые для нас являются священными», — резюмировал он.

Володин, в свою очередь, подчеркнул, что этот диалог будет основан на «принципах невмешательства в дела суверенных государств», а также на принципах дружбы и отсутствии двойных стандартов.

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Идею о подключении парламентов России, Украины, Германии и Франции к урегулированию на Украине высказал Медведчук.

Саммит лидеров «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» до конца этого года.