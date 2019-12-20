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Путин поддержал идею межпарламентского диалога «нормандской четверки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Украине, сообщает в пятницу, 20 декабря, ТАСС.

В ходе беседы в Санкт-Петербурге лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал идею о подключении парламентов России, Украины, Германии и Франции к урегулированию на Украине.

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«Хорошая идея, я попрошу руководство думы, чтобы они тоже поработали», — прокомментировал высказывание российский лидер. По его словам, реакция депутатов «будет только положительной».

«С воодушевлением восприняли нормандскую встречу 9 декабря (саммит в «нормандском формате» в Париже)», — заявил Медведчук.

В то же время он отметил, что «не все так просто, потому что главный вопрос — это реализация Минских соглашений».

«Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте (Украины), наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение — Межпарламентский диалог ради мира», — рассказал украинский депутат. Он добавил, что диалог будут вести парламентарии четырех стран нормандского формата.

Подобную форму ведения диалога Путин назвал «парламентским измерением «нормандского формата».

Медведчук отметил, что ведение такой работы очень важно, «потому что от парламентов зависит очень много». По его мнению, можно «использовать этот парламентский ресурс для достижения мира».

«Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции — это все должны принимать парламентарии», — объяснил лидер украинской партии.

По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля. Медведчук также обратил внимание, что его партия установила межпартийный контакт с «Единой Россией».

«Я это приветствую», — ответил Путин.

В пятницу в Петербурге министр финансов России Антон Силуанов проводит встречу с Виктором Медведчуком. К их разговору позднее присоединился глава российского государства.

Днем ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия «высказывают официальное желание» участвовать в нормандских переговорах.

Саммит «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. Итогом встречи стало коммюнике, в котором предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца этого года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

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