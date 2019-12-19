Киев назвал желающие присоединиться к «нормандскому формату» страны

США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия желают участвовать в нормандских переговорах. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, несмотря на «сложность и малую результативность», эти страны «высказывают официальное желание» к участию в переговорах, цитирует министра «РИА Новости».

Саммит «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. Итогом встречи стало коммюнике, в котором предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца этого года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Так называемый нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили ситуацию в Донбассе. В сентябре были приняты Минские соглашения, прописывающие шаги для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а в феврале 2015-го в формате «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению данных договоренностей. Соглашения неоднократно нарушались.

В октябре того же года глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил механизм поэтапной реализации Минских соглашений в части предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведения там местных выборов. Единая редакция этого механизма, получившего название «формула Штайнмайера», была утверждена в октябре 2019 года контактной группой по Донбассу.