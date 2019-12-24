Прямой эфир

Более 300 тыс. иностранцев получили высшее образование в России в 2019 году

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число иностранцев, получивших высшее образование в России, увеличилось на 5,7% — до 327,6 тыс. человек. Это следует из данных Минобрнауки, предоставленных «Известиям».

На бюджетной основе высшее образование получили 98,6 тыс. человек, 229 тыс. — по договорам. В 2018 году образование в стране получили 309 тыс. иностранцев, из которых 212,2 тыс. — по договорам, а 96,7 тыс. — на бюджетной основе.

Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят
Это позволит педагогам-практикам вести предметы без ученой степени

При этом с 2008 года доля иностранных студентов в России возросла более чем в два раза, говорится в докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах» Центра трансформации образования московской школы управления «Сколково» (есть в распоряжении «Известий»).

Большая часть обучающихся в России иностранцев — граждане стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следует из данных федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности в образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования.

В пресс-службе федерального проекта «5-100» отметили, что наиболее популярны среди иностранцев специальности «клиническая медицина» (20,0%), «экономика и управление» (13,5%), «образование и педагогические науки» (6,1%), «языкознание и литературоведение» (4,7%), «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (4,2%).

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки готово изучить проект о психиатрической проверке педагогов
В Думу внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019