Более 300 тыс. иностранцев получили высшее образование в России в 2019 году

Число иностранцев, получивших высшее образование в России, увеличилось на 5,7% — до 327,6 тыс. человек. Это следует из данных Минобрнауки, предоставленных «Известиям».

На бюджетной основе высшее образование получили 98,6 тыс. человек, 229 тыс. — по договорам. В 2018 году образование в стране получили 309 тыс. иностранцев, из которых 212,2 тыс. — по договорам, а 96,7 тыс. — на бюджетной основе.

При этом с 2008 года доля иностранных студентов в России возросла более чем в два раза, говорится в докладе «Государственные программы образовательной мобильности в разных странах» Центра трансформации образования московской школы управления «Сколково» (есть в распоряжении «Известий»).

Большая часть обучающихся в России иностранцев — граждане стран СНГ, Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следует из данных федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности в образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования.

В пресс-службе федерального проекта «5-100» отметили, что наиболее популярны среди иностранцев специальности «клиническая медицина» (20,0%), «экономика и управление» (13,5%), «образование и педагогические науки» (6,1%), «языкознание и литературоведение» (4,7%), «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (4,2%).

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