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В Думу внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), который подразумевает обязательную защиту диссертации.

Соответствующие документы опубликованы в пятницу, 13 декабря, на сайте Госдумы.

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В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время результатом обучения в аспирантуре является обязательная итоговая аттестация в виде научного доклада и необязательная — в виде защиты диссертации на соискание кандидатской степени. Таким образом, по мнению правительства, программы учебных заведений больше направлены на освоение материала, а не на научную деятельность.

Вместе с тем подчеркивается, что основной целью обучения в аспирантуре исторически является подготовка диссертации.

«В связи с чем возникла необходимость модификации программ аспирантуры (адъюнктуры) и смещения акцента с формальной оценки соответствия программ федеральным государственным образовательным стандартам к оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степени», — отмечается в документе.

Правительство предлагает разрабатывать программы аспирантуры на основе федеральных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования. При этом будет отменена госаккредитация таких программ при сохранении всех прав учащихся, в том числе на отсрочку воинской службы. Итоговую аттестацию предлагается заменить, усилив научную составляющую обучения аспирантов.

«Законопроектом предлагается установить, что в рамках освоения программ аспирантуры (адъюнктуры) должна быть подготовлена диссертация, соответствующая критериям, установленным постановлением № 842», — говорится в записке.

Диссертацию можно будет защитить как до завершения обучения, так и после.

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