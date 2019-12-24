RT предложил отгадать зашифрованные в ролике хайповые новости 2019 года

Телеканал RT предложил всем желающим расшифровать самые хайповые новости за 2019 год, закодированные в видео. Сам ролик был размещен во вторник, 24 декабря, на официальном YouTube-канале RT.

«В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — говорится в подписи к опубликованному видео.

Ранее, 18 декабря, аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы — лидеры 2019 года. Так, первое место заняли выборы на Украине. На второй строчке расположился пожар в соборе Парижской Богоматери.

В десятке запросов-лидеров среди событий отметились концерты Билли Айлиш в России и запуск Московских центральных диаметров.

Среди персон, интересовавших россиян в 2019 году, лидером стал президент Украины Владимир Зеленский. За ним следует геймдизайнер из Японии Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг. В десятке лидеров указаны певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс и спортсмен Михаил Кокляев.