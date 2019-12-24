Рэпер Ziroy добровольно явился в полицию Москвы

Спровоцировавший пробку на Новом Арбате съемками клипа рэпер Ziroy добровольно явился в полицию. Музыканта задержали на 48 часов после составления административного протокола по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»). Об этом сообщили 24 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения, сообщает ТАСС.

Столичная Госавтоинспекция начала проверку после того, как в интернете появилось видео, на котором рэпер Ziroy ходил по проезжей части дороги в халате, гольфах и тапочках. В итоге возникла пробка, в ней застряли сотни людей.

Ранее в декабре полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины. По словам музыкантов, после концерта в развлекательном центре «Мегаполис» на них напали и открыли огонь из преследовавшей их машины.