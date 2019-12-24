Путин заявил о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин в ходе встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы 24 декабря заявил о недостаточном уровне диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе.

По словам президента, предприятия ОПК «сидят на оборонзаказе». Он согласился с мнением спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая считает темпы конверсии в этой сфере низкими, и отметил, что «сто раз уже» говорил об этом, однако тех предпринятых действий по улучшению ситуации оказалось недостаточно.

«Что делается недостаточно — это правда. Пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что за диверсификацию в ОПК отвечают Минпромторг и профильный вице-премьер. Также президент заявил о необходимости расчистки рынка для поддержки промышленности, так как закупщики «уже висят на зарубежных заказах» и привыкли к этому. При этом Россия должна действовать в соответствии с принятыми на себя во Всемирной торговой организации обязательствами.

Также Путин обсудил вопрос подготовки профессиональных кадров. Он назвал это важной задачей, призвал правительство сосредоточить на этом больше внимания и заявил о необходимости создания организаторских структур на федеральном уровне.

Ранее на встрече с представителями Совета Федерации и Госдумы Путин отметил необходимость подумать над дополнительной поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны в юбилейном 2020 году.