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Путин счел необходимой дополнительную поддержку ветеранов в юбилейный год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин отметил необходимость подумать над дополнительной поддержкой ветеранов Великой Отечественной войны в юбилейном, 2020 году. Об этом глава государства сказал 24 декабря в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы.

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«Наступает год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нужно подумать, как дополнительно поддержать ветеранов. Прошу вас, конечно, лично этим заниматься», — цитирует Путина ТАСС.

Эффективность работы многократно повышается, если каждый депутат и руководитель «занимается той или иной проблемой лично», подчеркнул российский лидер.

16 декабря стало известно, что оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предоставит право бесплатного проезда в вагонах класса СВ и купейных вагонах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 75-летию Победы и действует с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок.

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