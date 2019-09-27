Ни мысли о срыве: президента заверили в выполнении гособоронзаказа

Срывов гособоронзаказа в связи с санкциями и отказом в поставках комплектующих из стран НАТО, ЕС и Украины в оборонно-промышленном комплексе нет. Об этом Владимиру Путину во время рабочей встречи сообщил вице-премьер правительства Юрий Борисов. По его словам, также неплохо ОПК справляется с задачами по диверсификации. Вице-премьер представил главе государства дополнительные предложения по скорейшему выполнению поставленных целей. Эксперты отмечают, что за последние годы российский ОПК стал более конкурентоспособен, а портфель заказов на мировом рынке значительно вырос.

— У нас существует целая программа диверсификации ОПК. Мы неоднократно собирались, обсуждали эту тему в разных форматах. Как идет эта работа? — поинтересовался Владимир Путин.

— Владимир Владимирович, в целом идет неплохо. В 2018 году 20,8% — это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс, — доложил вице-премьер.

На совещании с участием руководства Минобороны в прошлом году президент поставил задачу предприятиям ОПК увеличить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Планировалось, что к 2020 году ее доля вырастет до 17%, к 2025-му — до 30%, а к 2030-му достигнет половины от общего объема продукции оборонных предприятий.

По словам Юрия Борисова, именно «мероприятия национальных проектов явились катализатором для диверсификации». Кстати, об этом шла речь на недавнем заседании военно-промышленной комиссии с участием Владимира Путина в Ижевске, где он заявил, что предприятия ОПК должны воспользоваться финансовыми возможностями нацпроектов, на реализацию которых выделяются миллиарды рублей.

— Хотел бы вам доложить дополнительные предложения на этот счет. Думаю, они дали бы определенный результат. Я их предварительно обсудил с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, — добавил он.

Также вице-премьер рассказал Владимиру Путину о реализации программ импортозамещения. Он отметил, что с 2014 года (после введения санкций) промышленность стран НАТО, ЕС и Украины прекратила поставлять России комплектующие и материалы. Однако правительство решило проблему и срывов гособоронзаказа в связи с этим не будет, заверил вице-премьер.

Если же в отношении российского ОПК будут введены дополнительные санкции, то к ответу на них в кабмине уже готовы. На этот случай вице-премьер представил Владимиру Путину дополнительные предложения.

— Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью, — заявил Борисов.

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, за последние годы российский ОПК сумел не только решить возникшие в результате санкций проблемы, но и усилить свои позиции на мировом рынке вооружений.

— Сначала это, конечно, стало большим шоком. Но потом были приняты меры, которые позволили изменить ситуацию. Сегодня продукция нашего ОПК является конкурентоспособной на мировом рынке. По итогам 2018 года мы занимаем второе место, а портфель контрактов составляет более $14,5 млрд, — заявил парламентарий, отметив, что еще пять лет назад эта сумма была почти в три раза меньше.

Позитивно эксперты оценивают и темпы диверсификации российской оборонки. Однако при этом отмечают, что ее основная проблема сегодня заключается в поиске решений, которые были бы востребованы на гражданском рынке.

— Одно дело выполнять гособоронзаказ, когда тебе понятно сколько и за какие деньги военные закупят у тебя техники и вооружений. Совсем другое — производить продукцию в интересах открытого рынка, — пояснил «Известиям» директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин.

По его словам, многие военные контракты имеют длительные циклы исполнения.

— Для оборонного предприятия это могут быть годы беспечного существования. С гражданским рынком, с его постоянно меняющейся конъюнктурой и спросом, такие вещи невозможны. В этой ситуации важно не только правильно определить нишу, но и создавать высокотехнологичную и конкурентную продукцию, — подчеркнул эксперт.

Не случайно, по его мнению, диверсификация сегодня идет в таких областях, как медицина, авиация, транспорт, а также в инфраструктурных проектах по развитию российских городов.